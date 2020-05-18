Жительница Москвы , профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. Видео с нее рассказом на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Наталья Панкратова

Соцсети

В ролике москвичка сообщила, что у нее первая группа инвалидности, и ослабленные легкие, из-за чего она часто болеет. В период пандемии у нее обострился тонзилит, приехавшая на дом врач диагностировала ОРВИ. После этого Карабулатова не установила приложение «Социальный мониторинг» на свой телефон, который не поддерживает такую функцию. В таком случае власти должны были самостоятельно обеспечить ее доступом к программе, но вместо этого ей выписали денежное взыскание.

Она позвонила в Главное контрольное управление Москвы, чтобы разобраться в ситуации, но там ее «отфутболили». В итоге оспорить штраф она не смогла.

Мобильное приложение «Социальный мониторинг» позволяет отслеживать перемещение зараженных коронавирусом и людей с ОРВИ. Пользователи неоднократно жаловались на его работу.