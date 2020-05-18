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Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции 

Lenta.ru 31 минуту назад
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. Видео с нее рассказом на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Наталья Панкратова.
Соцсети
В ролике москвичка сообщила, что у нее первая группа инвалидности, и ослабленные легкие, из-за чего она часто болеет. В период пандемии у нее обострился тонзилит, приехавшая на дом врач диагностировала ОРВИ. После этого Карабулатова не установила приложение «Социальный мониторинг» на свой телефон, который не поддерживает такую функцию. В таком случае власти должны были самостоятельно обеспечить ее доступом к программе, но вместо этого ей выписали денежное взыскание.
Она позвонила в Главное контрольное управление Москвы, чтобы разобраться в ситуации, но там ее «отфутболили». В итоге оспорить штраф она не смогла.
Мобильное приложение «Социальный мониторинг» позволяет отслеживать перемещение зараженных коронавирусом и людей с ОРВИ. Пользователи неоднократно жаловались на его работу.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Наталья Панкратова , РУДН , Москва
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