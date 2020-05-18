Из «коронавирусного» стационара сбежал пациент

Улан-Удэ из инфекционного стационара сбежал несовершеннолетний пациент. Он был помещён в обсерватор в числе других прибывших в Бурятию из другого региона, сообщает портал «Ариг Ус онлайн».

17 мая у него появились симптомы ОРВИ, после чего его перевели в стационар.

«Из данного лечебного учреждения молодой человек сбежал. Диагноз COVID-19 не установлен», — сообщает портал со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 мая из больницы в Москве самовольно ушёл пациент с коронавирусом. Позже жена рассказала, что увидела супруга на улице и отвезла на дачу в Московской области.