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В Бурятии из «коронавирусного» стационара сбежал пациент 

ИА Regnum 44 минуты назад
Из «коронавирусного» стационара сбежал пациент
Фото: РИА Новости
В Улан-Удэ из инфекционного стационара сбежал несовершеннолетний пациент. Он был помещён в обсерватор в числе других прибывших в Бурятию из другого региона, сообщает портал «Ариг Ус онлайн».
17 мая у него появились симптомы ОРВИ, после чего его перевели в стационар.
«Из данного лечебного учреждения молодой человек сбежал. Диагноз COVID-19 не установлен», — сообщает портал со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 мая из больницы в Москве самовольно ушёл пациент с коронавирусом. Позже жена рассказала, что увидела супруга на улице и отвезла на дачу в Московской области.
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Происшествия , Роспотребнадзор , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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