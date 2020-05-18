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За сутки скончались два известных «вора в законе» 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
За сутки в России скончались два «вора в законе»
Фото: РИА Новости
Два «вора в законе» Ислам Эдильгиреев (Ислам Большой) и Владимир Дрибный (Полтава) скончались 15 мая. Об этом пишет информационное агентство «Прайм Крайм».
По данным издания, старейший украинский «вор в законе» Владимир Дрибный умер от онкологического заболевания почек в Одессе. Ему был 81 год. Последний раз Полтава задерживался в 2017 году, у него был изъят «общак» на сумму свыше 1 млн долларов, который спустя год был возвращен.
Уроженец Грозного Ислам Эдильгиреев, которому было 44 года, скончался в Чечне. По данным агентства, причиной смерти «стало повышенное давление». По мусульманским обычаям его тело в тот же день было предано земле.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о нападении белорусских криминальных авторитетов Муму и Островка на «вора в законе» Морозика. В результате нападения Морозик получил множественные ножевые ранения.
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Происшествия , Полтава
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