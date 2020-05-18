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В Москве задержали наркокурьера с почти 3 кг героина 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Москве задержали наркокурьера с почти 3 кг героина
Фото: РИА Новости
Полицейские в столице задержали женщину из ближнего зарубежья, которая продавала героин. Всего у нее изъято почти 3 кг наркотиков, сообщила ТАСС замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
"Злоумышленница была задержана около одного из домов на Дмитровском шоссе. При личном досмотре у нее обнаружены три свертка с героином, массой около 100 гр. При проведении обыска по месту временного проживания подозреваемой обнаружены электронные весы, упаковочный материал, а также 33 свертка с порошкообразным героином, массой около 2 кг 700 гр", — сказала Гузь.
Полицейские установили, что женщина получала крупные партии наркотиков, разбавляла их, фасовала и делала закладки. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков, женщину отправили под стражу.
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Происшествия , Екатерина Гузь , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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