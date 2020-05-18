В Москве задержали наркокурьера с почти 3 кг героина 

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"Злоумышленница была задержана около одного из домов на Дмитровском шоссе. При личном досмотре у нее обнаружены три свертка с героином, массой около 100 гр. При проведении обыска по месту временного проживания подозреваемой обнаружены электронные весы, упаковочный материал, а также 33 свертка с порошкообразным героином, массой около 2 кг 700 гр", — сказала Гузь.

Полицейские установили, что женщина получала крупные партии наркотиков, разбавляла их, фасовала и делала закладки. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков, женщину отправили под стражу.