Анархисты устроили беспорядки в Афинах и Салониках 

Анархисты устроили массовые беспорядки в Афинах и Салониках , повреждены почти два десятка машин, сообщают греческие СМИ.

В Салониках в воскресенье вечером анархисты собрались на шествие в знак протеста против действий полиции днем ранее, когда полицейские разогнали собравшихся на площади Каллифеас молодых людей, применив светошумовые гранаты. Полиция заявила, что местные жители жаловались на постоянные сборища больших групп молодых людей и шум до утра.

Во время шествия анархисты начали забрасывать бутылками с зажигательной смесью, камнями и бутылками подразделение полицейских возле генерального консульства Турции, полиция ответила слезоточивым газом. По сообщению издания thestival.gr, молодежь бросила порядка двух десятков "коктейлей Молотова" и подожгла шесть автомобилей, несколько мусорных баков. Задержаны и затем освобождены 10 человек, сообщает издание.

В Афинах в ночь на понедельник неизвестные совершили ряд нападений на восемь объектов в разных районах столицы, сожжены 12 машин и три банкомата, задержаны 40 человек, сообщает издание "Прото тема".

Нападения происходили, в частности, в районах Панкрати, Петралона, Неа Смирни, Халандри.

Полицейские после нападений задержали 40 человек, пока нет информации, были ли предъявлены кому-либо обвинения, пишет издание.