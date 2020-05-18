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Житель Камчатки осуждён за призывы к убийству росгвардейцев 

Newsru.com и ещё 7 54 минуты назад
Житель Камчатки осуждён за призывы к убийству росгвардейцев
Фото: globallookpress.com
Суд усмотрел признаки преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ч2. ст.280) в записях пользователя из Петропавловска-Камчатского, опубликованных в Интернете. Житель краевого центра призывал убивать сотрудников Росгвардии.
По решению суда мужчина получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, но, после подачи апелляции, испытательный срок сократили до двух лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в краевом управлении ФСБ.
Отмечается также, что это не первая судимость привлечённого к ответственности гражданина. Ранее он представал перед судом за кражу, совершённую группой лиц, нанесение вреда средней тяжести здоровью человека и насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Как писал NEWS.ru ранее, житель Петропавловска-Камчатского оштрафован на 600 тысяч рублей за отправленное им в чат в мессенджере WhatsApp сообщение, в котором он одобрил массовый расстрел в мечетях Новой Зеландии. Уточняется, что мужчина оправил в группу в мессенджере видеозапись с места теракта в Крайстчерче, а в прикреплённом аудиосообщении поддержал действия совершившего злодеяние Брентона Тарранта.
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Комментарии 1
Происшествия , Убийство , Росгвардия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Петропавловск-Камчатский
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