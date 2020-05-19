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Испугавшийся коронавируса россиянин напился дезинфектора и умер 

Lenta.ru и ещё 11 47 минут назад
Житель Москвы испугался заражения коронавирусом и выпил дезинфицирующий гель, чтобы обезопасить себя. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в системе здравоохранения столицы.
По данным издания, 48-летнего россиянина привезли в клиническую больницу столицы в тяжелом состоянии, ему диагностировали отравление неизвестным спиртосодержащим средством. Пациент впал в кому, врачам не удалось его спасти. Он умер в реанимации.
В апреле двое жителей Калининградской области попытались самостоятельно приготовить антисептик и устроили взрыв паров спирта. Они работали в небольшом металлическом здании контейнерного типа. После взрыва произошел пожар, который опалил потолок и мебель.
За последние сутки в России выявили 9263 случая коронавируса в 83 регионах. Всего зафиксирован 299 941 случай, 2837 летальных исходов и 76 случаев выздоровления.
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