Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшего гаишника оштрафовали на 650 тыс. рублей за взятку в 30 тысяч 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 45 минут назад
Бывшего гаишника оштрафовали на 650 тыс. рублей за взятку
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге суд назначил бывшему инспектору дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД штраф в 650 тыс. рублей за попытку получить 30 тыс. рублей взятки, сообщили в региональном СК.
Суд и следствие установили, что в начале марта 2020 года инспектор остановил иномарку для проверки документов. По внешним признакам он понял, что водитель нетрезв и предложил не привлекать его к ответственности за 30 тыс. рублей.
4 марта вечером они встретились в кафе. Там инспектора задержали при получении денег, передает «Интерфакс».
Инспектора выявили сотрудники службы собственной безопасности регионального ГУ МВД в ходе оперативной разработки, сообщил глава пресс-службы управления Валерий Горелых.
В феврале СК объяснил прекращение уголовного дела против экс-главы новосибирского УГИБДД.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российский фотограф разбилась при падении со скалы в ОАЭ Российский фотограф разбилась при падении со скалы в ОАЭ СМИ сообщили об аресте в Донецке фигуранта дела о малазийском Boeing СМИ сообщили об аресте в Донецке фигуранта дела о малазийском Boeing Обрушение перекрытия произошло в одном из домов на востоке Москвы Обрушение перекрытия произошло в одном из домов на востоке Москвы
Происшествия , Валерий Горелых , ГИБДД , МВД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Попытка приободрить граждан закончилась катастрофой
Попытка приободрить граждан закончилась катастрофой
«Русские — безмозглые неряхи»
«Русские — безмозглые неряхи»
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Я полночи переписывался с этой дурой»
«Я полночи переписывался с этой дурой»
Киев обратился к международному сообществу с просьбой
Киев обратился к международному сообществу с просьбой
Видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
01:21
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
Происшествия
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
00:34
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
Происшествия
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
00:16
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
Происшествия
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
00:53
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
В мире
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
01:00
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Происшествия
Дозаправка российских истребителей попала на видео
00:30
Дозаправка российских истребителей попала на видео
Армия
Новый памятник Петру Первому попал на видео
02:53
Новый памятник Петру Первому попал на видео
Общество
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
02:46
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
Общество
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение