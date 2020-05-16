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Убит главарь «Имарата Кавказ» 

Lenta.ru 28 минут назад
Убит главарь «Имарата Кавказ»
Фото: РИА Новости
Главарь «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдулла Цумада ликвидирован в Сирии. Об этом говорится в распространенном в сети заявлении боевиков.
Научный сотрудник программы по международной безопасности Белферского центра Вера Миронова, занимающаяся исследованием террористических организаций, уточнила в своем Twitter, что террорист был убит, получив семь пуль снаружи своего дома в Идлибе.
В гибели лидера «Имарата Кавказ» обвинили иностранных боевиков «Исламского государства» (также запрещено в РФ). Предположительно, Цумада знал своих убийц.
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Происшествия , Армия , Ближний Восток , Имарат Кавказ , Сирия
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