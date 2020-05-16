Убит главарь «Имарата Кавказ» 

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Главарь « Имарата Кавказ » (запрещенная в России террористическая организация) Абдулла Цумада ликвидирован в Сирии . Об этом говорится в распространенном в сети заявлении боевиков.

Научный сотрудник программы по международной безопасности Белферского центра Вера Миронова, занимающаяся исследованием террористических организаций, уточнила в своем Twitter, что террорист был убит, получив семь пуль снаружи своего дома в Идлибе.

В гибели лидера «Имарата Кавказ» обвинили иностранных боевиков «Исламского государства» (также запрещено в РФ). Предположительно, Цумада знал своих убийц.