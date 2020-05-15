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СК проверит невыплаты компенсаций работающим с коронавирусом медикам 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
СК проверит невыплаты работающим с COVID медикам
Фото: Reuters
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений в регионах организовать проверку невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба СК, Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований.
15 мая президент России Владимир Путин поручил правительству вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией.
Ранее глава государства раскритиковал задержки с выплатой, отметив, что «работа закипела» только после его критики.
По его данным на 9 мая, выплаты были осуществлены только в 56 субъектах России, на руки их получили 56 тыс. человек — меньше половины из числа тех, кому они были начислены.
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Происшествия , Александр Бастрыкин , Владимир Путин , СКР
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