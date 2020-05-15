Миллиардера-афериста обокрали на Рублевке

На Рублевке грабители проникли в дом бизнесмена Дениса Лаврова , осужденного за махинации на сумму более чем один миллиард долларов, и вынесли ценности. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, сотрудники частного охранного предприятия в момент ограбления отошли на обед, а самих хозяев не было дома.

На записи с камер наблюдения видно, что трое неизвестных в черных масках проникли в дом, похитили ценности и скрылись с места преступления. Грабители забрали часы, женскую сумочку и несколько бутылок виски. Жена бизнесмена оценивает ущерб почти в полмиллиона рублей.