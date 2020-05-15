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Россия пошла против Гаагского суда по делу ЮКОСа 

Алиса Селезнёва и ещё 9 20 минут назад
Россия приняла решение по делу ЮКОСа
Фото: ТАСС
Подана жалоба на решение Гаагского суда по выплате более $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства юстиции России.
Как сообщал «Рамблер», в феврале апелляционный суд в Гааге подтвердил решение третейского суда о выплатах акционерам ЮКОСа. Вердикт был вынесен еще в 2014 году, но в 2016-м был отменен гаагским окружным судом. Минюст России заявил о несогласии с решением и намерении его обжаловать.
Сегодня ведомство сообщило, что в Верховный суд Нидерландов подана кассационная жалоба, в которой Россия требует отмены решения, обязывающего ее выплатить 57 млрд долларов в качестве возмещения якобы нанесенного ущерба акционерам ЮКОСа.
«Апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. (…) При управлении «ЮКОСом» бывшими владельцами были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия. Поэтому истцы, имея «грязные руки», не могут быть признаны добросовестными инвесторами», — отмечается в заявлении министерства.
В ведомстве также подчеркнули, что были представлены доказательства подкупа основного свидетеля по делу, при этом арбитры были введены в заблуждение относительно конечных бенефициаров компаний, подавших иски против Российской Федерации.
«Истцами на самом деле фактически являлись российские олигархи — бенефициары НК «ЮКОС». В суд были представлены неопровержимые доказательства связи российских граждан с истцами. Поэтому истцы не могут быть признаны иностранными инвесторами», — заявило ведомство.
Минюст также отметил, что ЕСПЧ ранее «неоднократно отвергал обвинения в „политической мотивации“ и „репрессивном характере“ налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа».
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Комментарии 21
Происшествия , Криминал , ЕСПЧ , ЮКОС , Минюст РФ , Гаага
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