Во двор депутата Рады бросили коктейль Молотова

В Закарпатской области неизвестные попытались сжечь дом украинского депутата от партии «Слуга народа» Михаила Лабы. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой пресс-службу Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел ночью в пятницу, 15 мая, в селе Невицкое в Ужгородском районе. Во двор парламентария прилетел коктейль Молотова. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего она вспыхнула, сообщили правоохранители.

По словам пострадавшего депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского, неизвестный бросил ему во двор бутылку с зажигательной смесью примерно в 00:45 по местному времени. Она попала на террасу дома. Хозяин потушил пожар самостоятельно, никто не пострадал.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»). Ведется оперативно-розыскная работа.