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В дом депутата от партии Зеленского прилетел коктейль Молотова 

Lenta.ru и ещё 4 49 минут назад
Во двор депутата Рады бросили коктейль Молотова
Фото: страница «Слуга Народу - Михайло Лаба - Округ 70» на Facebook
В Закарпатской области неизвестные попытались сжечь дом украинского депутата от партии «Слуга народа» Михаила Лабы. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой пресс-службу Национальной полиции Украины.
Инцидент произошел ночью в пятницу, 15 мая, в селе Невицкое в Ужгородском районе. Во двор парламентария прилетел коктейль Молотова. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего она вспыхнула, сообщили правоохранители.
По словам пострадавшего депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского, неизвестный бросил ему во двор бутылку с зажигательной смесью примерно в 00:45 по местному времени. Она попала на террасу дома. Хозяин потушил пожар самостоятельно, никто не пострадал.
По факту происшествия правоохранители открыли уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»). Ведется оперативно-розыскная работа.
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