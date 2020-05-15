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Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски 

Алевтина Жаркова 57 минут назад
На станции метро «Нарвская» петербургского метрополитена пассажир напал на контролера за просьбу надеть маску. Конфликт попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Заметив мужчину без маски, сотрудник питерской подземки в целях безопасности попросил его воспользоваться индивидуальным средством защиты. Но тот в ответ начал пререкаться с работником, после чего нанес ему удар кулаком в лицо, а затем покинул место происшествия.
Полицейские задержали вспыльчивого товарища в тот же день, им оказался 34-летний гражданин Мамедов, ранее судимый за кражу и наркотики. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео
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