Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски 

На станции метро «Нарвская» петербургского метрополитена пассажир напал на контролера за просьбу надеть маску. Конфликт попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Заметив мужчину без маски, сотрудник питерской подземки в целях безопасности попросил его воспользоваться индивидуальным средством защиты. Но тот в ответ начал пререкаться с работником, после чего нанес ему удар кулаком в лицо, а затем покинул место происшествия.

Полицейские задержали вспыльчивого товарища в тот же день, им оказался 34-летний гражданин Мамедов, ранее судимый за кражу и наркотики. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.