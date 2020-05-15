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Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты 

Lenta.ru 7 часов назад
Начальники двух главков Генпрокураторы лишились постов
Фото: ТАСС
Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники в Генпрокуратуре.
В отставку ушли Владимир Юдин, возглавлявший Главное управление по надзору за расследованием особо важных дел, и Юрий Карапетян, руководивший Главным управлением по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.
Источник в Генпрокуратуре сообщил, что Юдин вскоре может стать советником генерального прокурора.
Глава Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий в ближайшем будущем может также покинуть свой пост.
Управление, которым руководил Юдин, было образовано бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой в 2019 году для усиления надзора за следствием.
Чайка неоднократно критиковал деятельность Следственного комитета и предлагал расширить контроль Генпрокуратуры над ним.
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Происшествия , Криминал , Юрий Чайка , Юрий Карапетян , Александр Русецкий , Владимир Юдин , Генпрокуратура РФ , СКР
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