Начальники двух главков Генпрокураторы лишились постов

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Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ , которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники в Генпрокуратуре.

В отставку ушли Владимир Юдин , возглавлявший Главное управление по надзору за расследованием особо важных дел, и Юрий Карапетян , руководивший Главным управлением по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.

Источник в Генпрокуратуре сообщил, что Юдин вскоре может стать советником генерального прокурора.

Глава Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий в ближайшем будущем может также покинуть свой пост.

Управление, которым руководил Юдин, было образовано бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой в 2019 году для усиления надзора за следствием.