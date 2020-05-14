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Росгвардеец и менеджеры изнасиловали студентку в лесу 

Вероника Полынина 19 минут назад
Росгвардеец и менеджеры изнасиловали студентку в лесу
Фото: ТАСС
В Московской области по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки задержаны трое подозреваемых, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Подмосковью.
Преступление было совершено 12 мая в Ногинске. Трое мужчин насильно посадили 16-летнюю студентку колледжа в машину, увезли ее в лесополосу и изнасиловали.
По информации издания «Комсомольская правда», потерпевшая была знакома с одним из насильников. Именно он выманил ее из дома на улицу. Подозреваемые выросли в одном дворе и дружили с детства. Один из них работал в Росгвардии, двое трудились менеджерами.
В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения, суд изберет меру пресечения.
Ранее «Рамблер» писал, что в Татарстане завершено расследование уголовного дела о массовом изнасиловании 24-летней девушки в ночном клубе. Обвинения в изнасиловании были предъявлены двум работникам заведения, тренеру детской спортивной школы и двум рабочим.
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Происшествия , Росгвардия , СКР , РИА Новости , Московская область
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