Росгвардеец и менеджеры изнасиловали студентку в лесу 

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Преступление было совершено 12 мая в Ногинске. Трое мужчин насильно посадили 16-летнюю студентку колледжа в машину, увезли ее в лесополосу и изнасиловали.

По информации издания «Комсомольская правда» , потерпевшая была знакома с одним из насильников. Именно он выманил ее из дома на улицу. Подозреваемые выросли в одном дворе и дружили с детства. Один из них работал в Росгвардии , двое трудились менеджерами.

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения, суд изберет меру пресечения.

Ранее «Рамблер» писал, что в Татарстане завершено расследование уголовного дела о массовом изнасиловании 24-летней девушки в ночном клубе. Обвинения в изнасиловании были предъявлены двум работникам заведения, тренеру детской спортивной школы и двум рабочим.