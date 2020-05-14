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Сотрудники ФСБ обыскали и задержали вице-премьера Пензенской области 

Lenta.ru 24 минуты назад
Задержан вице-премьер Пензенской области
Фото: официальный портал правительства Пензенской области
Сотрудники ФСБ задержали вице-премьера — министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
В отношении задержанного чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в афере с присвоением бюджетных средств. В УФСБ не стали уточнять, с чем связаны преступные действия, в которых подозревают Бурлакова.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у него дома и региональном Минсельхозе.
Бурлаков был назначен на должность министра сельского хозяйства Пензенской области в 2013 году.
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Происшествия , Андрей Бурлаков , ФСБ , МВД , Минсельхоз , Пензенская Область
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