Задержан вице-премьер Пензенской области

В отношении задержанного чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в афере с присвоением бюджетных средств. В УФСБ не стали уточнять, с чем связаны преступные действия, в которых подозревают Бурлакова.

Бурлаков был назначен на должность министра сельского хозяйства Пензенской области в 2013 году.