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В результате пожара в доме на Фрунзенской набережной в Москве погиб человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает телеканал «360».

«Рамблер» писал, что сообщение о возгорании в доме в центре Москвы поступило в 13:48 мск. Горят балконы на нескольких этажах.

МЧС заявили, что информация о пострадавших пока не поступала. При этом источник в экстренных службах рассказал, что при пожаре погиб один человек.

Данных о площади возгорания пока нет. Все причины произошедшего выясняются, отмечает телеканал.