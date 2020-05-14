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По данные ведомства, горит дом по адресу — Фрунзенская набережная, 32. Сообщение о возгорании поступило в 13:48 мск.

«Прибывшими пожарными установлено, что происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на 4, 5 и 6 этажах», — пояснили в МЧС.

При этом, в ведомстве отметили, что сведений о пострадавших в результате возгорания пока нет.

«Рамблер» писал, что ранее газовый баллон взорвался и загорелся в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Из-за взрыва и пожара была проведена эвакуация местных жителей.