Родители избивали и насиловали 16-летнюю россиянку

В больницу Санкт-Петербурга была доставлена 16-летняя девушка, осмотрев которую, врачи пришли к выводу, что она неоднократно подвергала изнасилованию и избиению. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, подросток попала в больницу 13 мая после того, как упала в обморок.

«Медики определили у нее коллапс — угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов», — отмечается в статье.

Врачи обратились в полицию после того, как выяснили, что отец девочки «неоднократно совершал в ее отношении действия сексуального характера, а мать избивала».

«Рамблер» писал, что ранее уроженец Киргизии, проживающий в Москве, избил малолетнего сына, который отказался отжиматься. Видео инцидента, оказавшееся в Сети, попалось на глаза полицейским, которые завели уголовное дело.