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В Петербурге родители избивали и насиловали 16-летнюю дочку 

Алиса Селезнёва и ещё 1 54 минуты назад
Родители избивали и насиловали 16-летнюю россиянку
Фото: РИА Новости
В больницу Санкт-Петербурга была доставлена 16-летняя девушка, осмотрев которую, врачи пришли к выводу, что она неоднократно подвергала изнасилованию и избиению. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным телеканала, подросток попала в больницу 13 мая после того, как упала в обморок.
«Медики определили у нее коллапс — угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов», — отмечается в статье.
Врачи обратились в полицию после того, как выяснили, что отец девочки «неоднократно совершал в ее отношении действия сексуального характера, а мать избивала».
«Рамблер» писал, что ранее уроженец Киргизии, проживающий в Москве, избил малолетнего сына, который отказался отжиматься. Видео инцидента, оказавшееся в Сети, попалось на глаза полицейским, которые завели уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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