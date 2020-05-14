Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На унижавшую детей воспитательницу приюта в Уфе завели дело 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
На унижавшую детей воспитательницу в Уфе завели дело
Фото: Вконтакте
В Уфе возбудили уголовное дело против воспитательницы социального приюта, которая унижала детей и записывала это на видео, сообщила пресс-служба УМВД по Республике Башкортостан.
В отношении 24-летней Адили Нуруллиной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте ведомства.
Опубликованными видео в соцсетях заинтересовались также Следственный комитет и прокуратура города.
По данным следствия, воспитательница выкладывает на своей странице в социальной сети видеозаписи, на которых провоцирует детей на применение насилия друг к другу, унижает их и нецензурно при них выражается.
Прокуратура Калининского района Уфы инициировала возбуждение уголовного дела по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением».
По информации «Коммерсанта», Нуруллина не имеет педагогического образования. Она нанималась в приют в качестве специалиста по социальной работе в отдел, занимающийся оформлением документов. На должность воспитательницы ее перевели в связи с нехваткой кадров из-за ограничительных мер, введенных в регионе в связи с распространением коронавируса.
«Воспитатели проходят тренинги по стрессоустойчивости. Неподготовленного человека ставить на эту должность нельзя, так как работа с детьми требует определенных навыков. Человек с улицы к этому совершенно не готов», — заявил главный внештатный психотерапевт минздрава Башкирии Ильгиз Тимербулатов.
Также издание отмечает, что воспитательница окончила Уфимский социально-правовой техникум и работала официанткой в ночном клубе «Зажигалка». Законность ее перевода на должность педагога проверяет прокуратура.
Ранее сотрудница социального приюта в Уфе разместила на своей странице в соцсети провокационные сообщения в отношении детей. На видео девушка провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. Ролики сопровождаются титрами, в частности: «Немного о „прекрасной работе“ или „Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой“. После инцидента психологи проверили состояние детей из приюта.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Обрушение перекрытия произошло в одном из домов на востоке Москвы Обрушение перекрытия произошло в одном из домов на востоке Москвы Уголовное дело по факту смерти двух мальчиков возбудили на Чукотке Уголовное дело по факту смерти двух мальчиков возбудили на Чукотке Экс-глава МВД: Срок давности не поможет Быкову избежать тюрьмы Экс-глава МВД: Срок давности не поможет Быкову избежать тюрьмы
Комментарии
Происшествия , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Башкортостан , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Видео
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение