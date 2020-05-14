На унижавшую детей воспитательницу в Уфе завели дело

Уфе возбудили уголовное дело против воспитательницы социального приюта, которая унижала детей и записывала это на видео, сообщила пресс-служба УМВД по Республике Башкортостан

В отношении 24-летней Адили Нуруллиной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, воспитательница выкладывает на своей странице в социальной сети видеозаписи, на которых провоцирует детей на применение насилия друг к другу, унижает их и нецензурно при них выражается.

Прокуратура Калининского района Уфы инициировала возбуждение уголовного дела по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением».

По информации «Коммерсанта», Нуруллина не имеет педагогического образования. Она нанималась в приют в качестве специалиста по социальной работе в отдел, занимающийся оформлением документов. На должность воспитательницы ее перевели в связи с нехваткой кадров из-за ограничительных мер, введенных в регионе в связи с распространением коронавируса.

«Воспитатели проходят тренинги по стрессоустойчивости. Неподготовленного человека ставить на эту должность нельзя, так как работа с детьми требует определенных навыков. Человек с улицы к этому совершенно не готов», — заявил главный внештатный психотерапевт минздрава Башкирии Ильгиз Тимербулатов.

Также издание отмечает, что воспитательница окончила Уфимский социально-правовой техникум и работала официанткой в ночном клубе «Зажигалка». Законность ее перевода на должность педагога проверяет прокуратура.

Ранее сотрудница социального приюта в Уфе разместила на своей странице в соцсети провокационные сообщения в отношении детей. На видео девушка провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. Ролики сопровождаются титрами, в частности: «Немного о „прекрасной работе“ или „Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой“. После инцидента психологи проверили состояние детей из приюта.