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СМИ: на оружейном заводе в Болгарии произошел взрыв 

ТАСС и ещё 1 47 минут назад
На оружейном заводе в Болгарии произошел взрыв
Фото: РИА Новости
Производственная авария произошла в четверг на оружейном заводе "Арсенал" в районе города Казанлык в Болгарии, инцидент взрыв произошел в цехе по производству дымовых гранат. Как сообщает телеканал Би-ти-ви, в результате взрыва два работника предприятия получили легкие ранения, есть разрушения.
По предварительным данным, инцидент произошел около 11:30 часов в цехе, где производились дымовые гранаты, в результате взрыва есть разрушения. На месте происшествия работают представители специальных служб, территория оцеплена.
Завод "Арсенал" в Болгарии относится к стратегическим объектам.
Других подробностей не приводится, расследование причин происшествия продолжается.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , завод "Арсенал" , Болгария , Казанлык
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