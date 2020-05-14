Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое налетчиков похитили школьницу под Москвой и изнасиловали ее в лесу 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Трое похитили школьницу под Москвой и изнасиловали
Фото: СК РФ
Следователи задержали троих подозреваемых в изнасиловании 16-летней школьницы в городе Ногинске (Московская область). Об этом в четверг, 14 мая, «Ленте.ру» сообщила Ольга Врадий, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 12 мая года около одного из домов в Ногинске трое налетчиков насильно посадили 16-летнюю девушку в машину и увезли в лесной массив. Там потерпевшую изнасиловали, а также совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «а» части 3 статьи 132 («Совершение насильственных действий сексуального характера») УК РФ. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
13 мая сообщалось, что в Ленинградской области российская школьница успела позвонить родителям и спастись из рук педофила.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Последние новости
Российские врачи столкнулись с нетипичным течением коронавируса Российские врачи столкнулись с нетипичным течением коронавируса В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу В России выявили меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России выявили меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии 2
Происшествия , Криминал , Ольга Врадий , СКР , Lenta.ru , Москва , Московская область , Ногинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Видео
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение