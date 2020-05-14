Трое похитили школьницу под Москвой и изнасиловали

По данным следствия, 12 мая года около одного из домов в Ногинске трое налетчиков насильно посадили 16-летнюю девушку в машину и увезли в лесной массив. Там потерпевшую изнасиловали, а также совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «а» части 3 статьи 132 («Совершение насильственных действий сексуального характера») УК РФ. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

13 мая сообщалось, что в Ленинградской области российская школьница успела позвонить родителям и спастись из рук педофила.