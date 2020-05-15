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Полицейские избили россиянина и оставили умирать на улице 

Артём Кульша и ещё 8 12 минут назад
Трое полицейских забили россиянина до смерти
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции в Томской области избили мужчину до смерти в отделении. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
В ночь на 1 мая начальник участковых уполномоченных и два оперуполномоченных отделения Министерства внутренних дел (МВД) России по Бакчарскому району в селе Бакчар пришли в дом к местному жителю по фамилии Варнаков. Они доставили его в отделение и стали избивать. После этого полицейские оставили мужчину на улице. Некоторое время спустя тот скончался в результате полученных травм.
«По некоторым данным, он успел доползти до дома и назвать полицейских», — отмечает «Мэш».
По факту гибели Варнакова было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и „Превышение должностных полномочий“. Избившие его правоохранители были уволены из органов внутренних дел и арестованы.
В марте, как сообщал „Рамблер“, бывший полицейский Максим Уметбаев извинился перед журналистом Иваном Голуновым за то, что ударил его после задержания. Он объяснил, что дал тому пощечину, потому что думал, что Голунов — преступник.
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Происшествия , Криминал , МВД , Томская Область
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