На даче в России нашли скелет человека с бутылкой 

На одной из дач в станице Елизаветинская ( Краснодарский край ) нашли мертвого человека, сидевшего с бутылкой на диване. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Соседи заметили, что дом давно пустует. Они заглянули в окно и увидели человеческий скелет в естественной позе. Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что останкам около двух лет.

Источник сообщил, что видимых признаков насильственной смерти нет. В настоящее время специалисты выясняют личность умершего и обстоятельства дела.

Ранее стало известно, что житель Кузбасса жарил шашлыки на даче и случайно спалил дома соседей. Впоследствии выяснилось, что также мужчина обворовал своего друга и хранил дома наркотики.