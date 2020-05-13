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На даче в России нашли скелет человека с бутылкой 

Lenta.ru 33 минуты назад
На даче в России нашли скелет человека с бутылкой
Фото: РИА Новости
На одной из дач в станице Елизаветинская (Краснодарский край) нашли мертвого человека, сидевшего с бутылкой на диване. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Соседи заметили, что дом давно пустует. Они заглянули в окно и увидели человеческий скелет в естественной позе. Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что останкам около двух лет.
Источник сообщил, что видимых признаков насильственной смерти нет. В настоящее время специалисты выясняют личность умершего и обстоятельства дела.
Ранее стало известно, что житель Кузбасса жарил шашлыки на даче и случайно спалил дома соседей. Впоследствии выяснилось, что также мужчина обворовал своего друга и хранил дома наркотики.
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Происшествия , МВД , Комсомольская правда , Краснодарский Край
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