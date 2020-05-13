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Ребенок нашел ружье в лесу и застрелил брата 

Артём Кульша и ещё 2 56 минут назад
Ребенок нашел ружье в лесу и застрелил брата
Фото: РИА Новости
Пятилетний американец застрелил 12-летнего брата из ружья, которое случайно обнаружил в лесу. Об этом сообщает телеканал CNN.
9 мая братья из города Гриффина, штат Джорджия, вошли в лес, расположенный неподалеку от их дома. Там младший из мальчиков нашел ружье. Он счел его игрушкой, поднял, направил в сторону брата и нажал на курок. Ружье оказалось настоящим и заряженным. Пуля попала в грудь старшего ребенка. Он был доставлен в больницу. Несколько часов спустя мальчик скончался.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают людей, которые могли оставить в лесу заряженное ружье. Они не исключают, что это могли сделать мужчины, которые за несколько часов до инцидента были замечены местными жителями неподалеку от того места. Очевидцы жаловались в полицию на присутствие подозрительных людей. Прибывшие правоохранители обнаружили сумку с одним из запрещенных веществ, но не ружье.
В апреле, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 10-летний житель города Всеволожска Ленинградской области напал на пенсионерку, избил ее молотком, отнял банковскую карту и скрылся.
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