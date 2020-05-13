Ребенок нашел ружье в лесу и застрелил брата 

Пятилетний американец застрелил 12-летнего брата из ружья, которое случайно обнаружил в лесу. Об этом сообщает телеканал CNN.

9 мая братья из города Гриффина, штат Джорджия, вошли в лес, расположенный неподалеку от их дома. Там младший из мальчиков нашел ружье. Он счел его игрушкой, поднял, направил в сторону брата и нажал на курок. Ружье оказалось настоящим и заряженным. Пуля попала в грудь старшего ребенка. Он был доставлен в больницу. Несколько часов спустя мальчик скончался.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают людей, которые могли оставить в лесу заряженное ружье. Они не исключают, что это могли сделать мужчины, которые за несколько часов до инцидента были замечены местными жителями неподалеку от того места. Очевидцы жаловались в полицию на присутствие подозрительных людей. Прибывшие правоохранители обнаружили сумку с одним из запрещенных веществ, но не ружье.

В апреле, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 10-летний житель города Всеволожска Ленинградской области напал на пенсионерку, избил ее молотком, отнял банковскую карту и скрылся.