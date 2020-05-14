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Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов 

Lenta.ru и ещё 7 53 минуты назад
Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов
Фото: страница Константина Киселева на Facebook
Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС). Такая акция была ответом на мартовскую вырубку леса, на месте которого должны были построить бассейн для вуза. Однако мэрия города намерена пожаловаться на активистов в ФСБ, потому что они, по мнению властей, превратились в экологических экстремистов. Об этом пишет Znak.
В университете возмутились «самоуправством» и обратились в прокуратуру, поскольку высадка деревьев не была согласована с руководством вуза. Данная земля является федеральной и принадлежит УрГУПС.
«Вырубки деревьев, на которую экоактивисты ссылались, не производилась: там была только санитарная очистка», — заявили в учебном учреждении.
В вузе опровергли и строительство бассейна.
«Ряд экоактивистов решил использовать зеленую тему в своих интересах. Нельзя без экспертов привозить деревья, даже дорогие, даже благородные, и где угодно их пихать. Не факт, что деревья посадили правильно и они приживутся», — заявила председатель экосовета при главе города Ольга Старцева.
Также она отметила, что хотя в центре Екатеринбурга в два раза меньше деревьев, чем полагается по нормативам, во всем городе показатель по ним превышен в 1,6 раза. На совещании в мэрии действия россиян назвали «введением в заблуждение жителей Екатеринбурга» и «незаконными действиями в период карантина».
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Происшествия , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Екатеринбург
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