Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов 

Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС). Такая акция была ответом на мартовскую вырубку леса, на месте которого должны были построить бассейн для вуза. Однако мэрия города намерена пожаловаться на активистов в ФСБ , потому что они, по мнению властей, превратились в экологических экстремистов. Об этом пишет Znak.

В университете возмутились «самоуправством» и обратились в прокуратуру , поскольку высадка деревьев не была согласована с руководством вуза. Данная земля является федеральной и принадлежит УрГУПС.

«Вырубки деревьев, на которую экоактивисты ссылались, не производилась: там была только санитарная очистка», — заявили в учебном учреждении.

В вузе опровергли и строительство бассейна.

«Ряд экоактивистов решил использовать зеленую тему в своих интересах. Нельзя без экспертов привозить деревья, даже дорогие, даже благородные, и где угодно их пихать. Не факт, что деревья посадили правильно и они приживутся», — заявила председатель экосовета при главе города Ольга Старцева.

Также она отметила, что хотя в центре Екатеринбурга в два раза меньше деревьев, чем полагается по нормативам, во всем городе показатель по ним превышен в 1,6 раза. На совещании в мэрии действия россиян назвали «введением в заблуждение жителей Екатеринбурга» и «незаконными действиями в период карантина».