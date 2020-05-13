В Крыму возобновили расследование зверств нацистов

Верховный суд Крыма по просьбе прокуратуры республики возобновил расследование о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Таким образом, было дано разрешение судом на отмену постановления старшего следователя УКГБ при СМ УССР (Комитет государственной безопасности при Совете министров Украинской ССР — прим. Газеты.ru) по Крымской области полковника Башмакова", — рассказали в Верховном суде.

По данным Генеральной прокуратуры России, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 1969 году, было допрошено около 200 свидетелей и обвиняемых, проведено свыше 100 осмотров и опознаний. Впоследствии уголовное дело было закрыто, а часть материалов передано в ФРГ для привлечения виновных к ответственности.