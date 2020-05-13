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В Крыму возобновили расследование зверств нацистов на полуострове в годы ВОв 

Газета.Ru и ещё 10 6 часов назад
В Крыму возобновили расследование зверств нацистов
Фото: РИА Новости
Верховный суд Крыма по просьбе прокуратуры республики возобновил расследование о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Таким образом, было дано разрешение судом на отмену постановления старшего следователя УКГБ при СМ УССР (Комитет государственной безопасности при Совете министров Украинской ССР — прим. Газеты.ru) по Крымской области полковника Башмакова", — рассказали в Верховном суде.
По данным Генеральной прокуратуры России, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 1969 году, было допрошено около 200 свидетелей и обвиняемых, проведено свыше 100 осмотров и опознаний. Впоследствии уголовное дело было закрыто, а часть материалов передано в ФРГ для привлечения виновных к ответственности.
"При этом в итоговых процессуальных документах следствия не были отражены сведения о дополнительно выявленных эпизодах преступлений нацистов в Крыму в 1941-1944 годах", — отметили в российской Генпрокуратуре.
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Комментарии
Происшествия , Украина , Генпрокуратура РФ , Газета.Ru , Республика Крым
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