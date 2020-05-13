Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прирост заболевших COVID-19 в РФ продолжает снижаться 

Популярная механика 13 мая 2020
Прирост заболевших COVID-19 в РФ продолжает снижаться
Фото: Популярная механика
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 242 271 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. 44,5% новых случаев выявлено без клинических проявлений болезни. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровело 48 003 человек.
Регионы с новыми случаями заражения:
Москва — 4703
Московская область — 962 Санкт-Петербург — 435 Нижегородская область — 271 Свердловская область — 135 Волгоградская область — 124 Республика Дагестан — 109 Рязанская область — 97 Смоленская область — 97 Краснодарский край — 96 Калужская область — 94 Красноярский край — 93 Белгородская область — 90 Тульская область — 89 Ярославская область — 88 Ростовская область — 87 Республика Татарстан — 87 Тамбовская область — 85 Саратовская область — 85 Самарская область — 79 Республика Северная Осетия — 78 Чувашская Республика — 78 Тюменская область — 75 Кабардино-Балкарская Республика — 74 Новосибирская область — 74 Брянская область — 73 Владимирская область — 72 Курская область — 67 Ленинградская область — 66 Орловская область — 59 Приморский край — 53 Ставропольский край — 51 Челябинская область — 51 Оренбургская область — 50 Республика Башкортостан — 49 Ямало-Ненецкий АО — 49 Пермский край — 48 Липецкая область — 46 Ульяновская область — 46 Республика Саха (Якутия) — 46 Хабаровский край — 46 Астраханская область — 44 Мурманская область — 43 Республика Ингушетия — 43 Ханты-Мансийский АО — 43 Алтайский край — 43 Пензенская область — 42 Воронежская область — 40 Калининградская область — 40 Республика Мордовия — 37 Республика Калмыкия — 35 Республика Марий Эл — 32 Чеченская Республика — 28 Республика Бурятия — 28 Еврейская АО — 24 Омская область — 23 Забайкальский край — 22 Республика Хакасия — 21 Кировская область — 20 Иркутская область — 20 Камчатский край — 20 Архангельская область — 19 Республика Адыгея — 19 Костромская область — 18 Вологодская область — 17 Томская область — 17 Новгородская область — 14 Республика Тыва — 13 Амурская область — 13 Республика Коми — 12 Карачаево-Черкесская Республика — 12 Псковская область — 11 Ивановская область — 10 Тверская область — 10 Кемеровская область — 9 Республика Крым — 7 Республика Карелия — 5 Магаданская область — 5 Республика Алтай — 4 Чукотский АО — 4 Курганская область — 2 Сахалинская область — 1 Севастополь — 1
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Популярная механика: последние новости
Число умерших от COVID-19 в РФ превысило 2000 Число умерших от COVID-19 в РФ превысило 2000 Столетняя россиянка поборола коронавирус Столетняя россиянка поборола коронавирус Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
Комментарии
Происшествия , Крым наш , COVID-19 , Белгородская Область , Волгоградская Область , Калужская Область , Краснодарский Край , Красноярский Край , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Республика Дагестан , Республика Татарстан , Ростовская Область , Рязанская Область , Санкт-Петербург , Саратовская Область , Свердловская Область , Смоленская Область , Тамбовская Область , Тульская Область , Ярославская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Неве выловили труп в резиновых перчатках
В Неве выловили труп в резиновых перчатках
Сябитову возмутила пенсия Гузеевой
Сябитову возмутила пенсия Гузеевой
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Видео
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение