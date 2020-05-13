Прирост заболевших COVID-19 в РФ продолжает снижаться 

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 242 271 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. 44,5% новых случаев выявлено без клинических проявлений болезни. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровело 48 003 человек.
Регионы с новыми случаями заражения:
Москва — 4703
Московская область — 962 Санкт-Петербург — 435 Нижегородская область — 271 Свердловская область — 135 Волгоградская область — 124 Республика Дагестан — 109 Рязанская область — 97 Смоленская область — 97 Краснодарский край — 96 Калужская область — 94 Красноярский край — 93 Белгородская область — 90 Тульская область — 89 Ярославская область — 88 Ростовская область — 87 Республика Татарстан — 87 Тамбовская область — 85 Саратовская область — 85 Самарская область — 79 Республика Северная Осетия — 78 Чувашская Республика — 78 Тюменская область — 75 Кабардино-Балкарская Республика — 74 Новосибирская область — 74 Брянская область — 73 Владимирская область — 72 Курская область — 67 Ленинградская область — 66 Орловская область — 59 Приморский край — 53 Ставропольский край — 51 Челябинская область — 51 Оренбургская область — 50 Республика Башкортостан — 49 Ямало-Ненецкий АО — 49 Пермский край — 48 Липецкая область — 46 Ульяновская область — 46 Республика Саха (Якутия) — 46 Хабаровский край — 46 Астраханская область — 44 Мурманская область — 43 Республика Ингушетия — 43 Ханты-Мансийский АО — 43 Алтайский край — 43 Пензенская область — 42 Воронежская область — 40 Калининградская область — 40 Республика Мордовия — 37 Республика Калмыкия — 35 Республика Марий Эл — 32 Чеченская Республика — 28 Республика Бурятия — 28 Еврейская АО — 24 Омская область — 23 Забайкальский край — 22 Республика Хакасия — 21 Кировская область — 20 Иркутская область — 20 Камчатский край — 20 Архангельская область — 19 Республика Адыгея — 19 Костромская область — 18 Вологодская область — 17 Томская область — 17 Новгородская область — 14 Республика Тыва — 13 Амурская область — 13 Республика Коми — 12 Карачаево-Черкесская Республика — 12 Псковская область — 11 Ивановская область — 10 Тверская область — 10 Кемеровская область — 9 Республика Крым — 7 Республика Карелия — 5 Магаданская область — 5 Республика Алтай — 4 Чукотский АО — 4 Курганская область — 2 Сахалинская область — 1 Севастополь — 1