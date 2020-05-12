Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат историка Соколова заявил, что ему угрожают 

News.ru 9 минут назад
Адвокату историка Соколова пригрозили расправой
Фото: ТАСС
Адвокат Александр Почуев, защищающий обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, заявил, что ему поступают угрозы физической расправы.
Угрозы приобрели реальный и жёсткий характер с требованием бросить защиту историка. МВД проводит проверку по данному факту, — рассказал адвокат.
По его словам, ему угрожают в социальных сетях и через СМС-сообщения.
Историк Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Он пытался избавиться от тела, но его задержали. В качестве мотива убийства Соколов назвал ссору с Ещенко.
Родные убитой девушки намерены предъявить историку гражданский иск с требованиями компенсации морального и материального вреда на сумму не менее 10 млн рублей. Об этом заявил адвокат Соколова Александр Почуев.
NEWS.ru писал, что 9 апреля из-за коронавируса первое заседание по делу Олега Соколова было перенесено на неопределённый срок. Обвиняемый находится в СИЗО-1 «Кресты», в котором действует карантин. Позже суд определился с датой первого заседания, оно пройдёт 13 мая в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
News.ru: последние новости
Зоологу из РФ грозит 40 лет тюрьмы за сбор мёртвых насекомых на Шри-Ланке Зоологу из РФ грозит 40 лет тюрьмы за сбор мёртвых насекомых на Шри-Ланке В Красноярске оштрафуют насильника и его жертв за нарушение самоизоляции В Красноярске оштрафуют насильника и его жертв за нарушение самоизоляции Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена
Комментарии 1
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почти 500 человек умерли от пневмонии в Дагестане
Почти 500 человек умерли от пневмонии в Дагестане
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Украинские полицейские затребовали список евреев
Украинские полицейские затребовали список евреев
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Названо условие для поездок россиян за границу
00:27
Названо условие для поездок россиян за границу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение