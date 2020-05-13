Российский пилот «нарисовал» в небе три слова

Новосибирский пилот Олег Кобзев вывел в небе фразу «А где все?». Как пишет «Комсомольская правда», сделать это удалось с помощью кренов и разворотов самолета.
Процесс написания фразы в небе над поселком Колывань транслировал портал FlightRadar. «КП» отмечает, что частный самолет RA-2173G, которым управляет Кобзев, — крошечный. Он не оставляет заметных следов, поэтому зрителям с земли увидеть фразу не удалось.
«На самом деле почерк у меня не очень. В небе буквы прямее получаются, чем на бумаге, я старался. <…> Никаких трюков выполнять не приходилось, только крены, развороты и ничего больше. Главное, не отклоняться было от траектории», — рассказал Кобзев.
Идею устроить такую акцию Кобзеву подал экс-басист группы «Звери» Константин Лабецкий. Он пообещал устроить «еще кое-что».
flightradar24.com
Как писал «Рамблер», в марте австрийский пилот вывел в воздухе призыв «stay home» (с англ. «оставайтесь дома»), чтобы напомнить людям о мерах безопасности во время пандемии коронавируса.