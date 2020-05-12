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В Челябинске полицейский изнасиловал задержанного дубинкой 

Павел Тиунов 58 минут назад
Полицейский изнасиловал задержанного дубинкой в РФ
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Челябинский полицейский изнасиловал задержанного резиновой дубинкой после услышанных в свой адрес оскорблений, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, инцидент произошел 6 мая. Наряд ППС доставил в Ленинский районный отдел 42-летнего местного жителя, который вел себя агрессивно и оскорблял правоохранителей.
В результате один из силовиков сначала сильно избил дебошира, а потом изнасиловал его резиновой дубинкой. Жертву позже отпустили домой. Однако на следующий день он был госпитализирован. В больнице врачи зафиксировали у него повреждения внутренних органов.
Подозреваемый в совершении преступления был задержан. В отношении него следователи возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проверяют коллег полицейского на причастность к изнасилованию.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Lenta.ru , Челябинск
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