Полицейский изнасиловал задержанного дубинкой в РФ

По версии следствия, инцидент произошел 6 мая. Наряд ППС доставил в Ленинский районный отдел 42-летнего местного жителя, который вел себя агрессивно и оскорблял правоохранителей.

В результате один из силовиков сначала сильно избил дебошира, а потом изнасиловал его резиновой дубинкой. Жертву позже отпустили домой. Однако на следующий день он был госпитализирован. В больнице врачи зафиксировали у него повреждения внутренних органов.