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На востоке Москвы полицейские открыли огонь по преступнику 

Говорит Москва и ещё 3 41 минуту назад
В Москве произошло ЧП со стрельбой
Фото: РИА Новости
На востоке Москвы полицейские открыли огонь по преступнику. Мужчина пытался скрыться после разбойного нападения на Бауманской улице.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошёл накануне. На место происшествия прибыл наряд полиции, который обнаружил неизвестного, при попытке скрыться он сбил стража порядка. Напарник полицейского достал табельный пистолет Макарова и один раз выстрелил в воздух и два раза — в сторону автомобиля злоумышленника. Позже Ford Transit был остановлен на Большой Андроньевской улице.
31-летний преступник задержан и доставлен в отдел полиции, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Полицейский, которого сбила машина, получил лёгкие травмы.
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Происшествия , Криминал , Ford , Москва
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