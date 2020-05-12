В Москве произошло ЧП со стрельбой

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На востоке Москвы полицейские открыли огонь по преступнику. Мужчина пытался скрыться после разбойного нападения на Бауманской улице.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошёл накануне. На место происшествия прибыл наряд полиции, который обнаружил неизвестного, при попытке скрыться он сбил стража порядка. Напарник полицейского достал табельный пистолет Макарова и один раз выстрелил в воздух и два раза — в сторону автомобиля злоумышленника. Позже Ford Transit был остановлен на Большой Андроньевской улице.

31-летний преступник задержан и доставлен в отдел полиции, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Полицейский, которого сбила машина, получил лёгкие травмы.