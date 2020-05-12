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Двойное убийство произошло на востоке Москвы 

Газета.Ru и ещё 1 37 минут назад
Двойное убийство произошло на востоке Москвы
Фото: РИА Новости
Правоохранители установили подозреваемого в убийстве мужчины и женщины на востоке Москвы, сообщает РИАМО.
"Тела женщины 1975 года рождения и мужчины 1981 года рождения со множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома на Суворовской улице. Они распивали спиртные напитки со знакомой парой", — сказала сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Она добавила, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Установлено местонахождение подозреваемого 1991 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
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Происшествия , Криминал , Юлий Иванов , СКР , РИАМО , Москва
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