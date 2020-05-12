Хозяин хосписа в Красногорске признал свою вину

Отмечается, что хозяину учреждения было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Во время допроса он полностью признал свою вину и раскаялся. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Возгорание в хосписе для престарелых "Второй дом" произошло в ночь на понедельник, 11 мая, в микрорайоне Опалиха. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела девяти человек от 66 до 90 лет с термическими ожогами. Позднее число погибших увеличилось до 11.

Вероятной причиной произошедшего стала неисправность электропроводки.

По данным следствия, задержанный арендовал загородный дом, чтобы использовать его для возмездного проживания пожилых людей. Суточное проживание для каждого постояльца стоило от 1 до 1,2 тысячи рублей.