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Тося Чайкина обвинила известного рэпера в домашнем насилии 

Алиса Селезнёва и ещё 1 26 минут назад
Тося Чайкина обвинила известного рэпера в домашнем насилии
Фото: Instagram
Певица Тося Чайкина шокировала поклонников, рассказав в Instagram, что ее систематически избивал любимый человек.
По словам артистки, она была влюблена и старалась сделать все для своего молодого человека, писала «крутые биты, картины для его книги, поддерживал его творческие идеи». Однако он ее унижал, подрывал самооценку и с 12 на 13 августа 2016 года первый раз избил.
«Я была избита. Настолько, что мое тело было все в синяках, мне было тяжело дышать и двигать конечностями, мое лицо опухло от синяков. Порванная мочка уха, кровоподтеки на шее, боли и головокружение», — рассказала Чайкина.
Она отметила, что в итоге они помирились, а через два месяца молодой человек сделал ей предложение, «только ничего не поменялось».
Артистка заявила, что отношения стали для нее разрушительными и были закончены в 2017 году, когда она «по старой памяти начала умолять его о прощении», и была вновь избита. Это произошло на улице, где ее спас проходивший мимо мужчина.
Тося Чайкина не назвала имени своего обидчика, однако намекнула, что это мог быть рэпер Ассаи (Алексей Костов).
«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилась петиция о лишении актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Госпремии РФ. Документ был опубликован после того, как артист в откровенном интервью признался, что в своих трех браках часто злоупотреблял алкоголем и бил жен.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Марат Башаров
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