Тося Чайкина обвинила известного рэпера в домашнем насилии 

Певица Тося Чайкина шокировала поклонников, рассказав в Instagram, что ее систематически избивал любимый человек.

По словам артистки, она была влюблена и старалась сделать все для своего молодого человека, писала «крутые биты, картины для его книги, поддерживал его творческие идеи». Однако он ее унижал, подрывал самооценку и с 12 на 13 августа 2016 года первый раз избил.

«Я была избита. Настолько, что мое тело было все в синяках, мне было тяжело дышать и двигать конечностями, мое лицо опухло от синяков. Порванная мочка уха, кровоподтеки на шее, боли и головокружение», — рассказала Чайкина.

Она отметила, что в итоге они помирились, а через два месяца молодой человек сделал ей предложение, «только ничего не поменялось».

Артистка заявила, что отношения стали для нее разрушительными и были закончены в 2017 году, когда она «по старой памяти начала умолять его о прощении», и была вновь избита. Это произошло на улице, где ее спас проходивший мимо мужчина.

Тося Чайкина не назвала имени своего обидчика, однако намекнула, что это мог быть рэпер Ассаи (Алексей Костов).