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Москвич нашел труп во время уборки в квартире 

Артём Кульша и ещё 1 9 минут назад
Россиянин нашел труп при уборке в квартире
Фото: РИА Новости
Житель Московской области обнаружил человеческие кости во время уборки в квартире своей тети в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш".
В 2013 году брат 80-летней жительницы Рязани Ольги Штевниной Борис Маслов пропал без вести. Штевнина унаследовала его квартиру в доме на улице Екатерины Будановой в Западном административном округе Москвы и с тех пор ею не занималась.
Недавно женщина решила заняться квартирой и попросила племянника, живущего в Московской области, прибраться там. В ходе уборки тот обнаружил в квартире человеческие кости.
Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы. Полицейские передали кости на экспертизу. Согласно ее результатам, человек, которому принадлежат обнаруженные останки, скончался примерно семь лет назад. В данной связи полицейские выдвинули теорию о том, что этим человеком является бывший хозяин квартиры.
В апреле, как сообщал „Рамблер“, стало известно, что полицейские обнаружили мумифицированные тела двух братьев-пенсионеров в квартире в Москве. Они, согласно предварительным данным, совершили самоубийство тремя месяцами ранее.
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Происшествия , МВД , Москва , Московская область
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