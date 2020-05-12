Россиянин нашел труп при уборке в квартире

В 2013 году брат 80-летней жительницы Рязани Ольги Штевниной Борис Маслов пропал без вести. Штевнина унаследовала его квартиру в доме на улице Екатерины Будановой в Западном административном округе Москвы и с тех пор ею не занималась.

Недавно женщина решила заняться квартирой и попросила племянника, живущего в Московской области, прибраться там. В ходе уборки тот обнаружил в квартире человеческие кости.

Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы . Полицейские передали кости на экспертизу. Согласно ее результатам, человек, которому принадлежат обнаруженные останки, скончался примерно семь лет назад. В данной связи полицейские выдвинули теорию о том, что этим человеком является бывший хозяин квартиры.

В апреле, как сообщал „Рамблер“, стало известно, что полицейские обнаружили мумифицированные тела двух братьев-пенсионеров в квартире в Москве. Они, согласно предварительным данным, совершили самоубийство тремя месяцами ранее.