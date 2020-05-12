Изнасилованных россиянок оштрафуют за нарушение

Изнасилованные жительницы Красноярска были обвинены в нарушении режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Красноярску сообщили изданию «Тайга.инфо».
22 апреля, как сообщал «Рамблер», неоднократно судимый 56-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девушек 17 и 18 лет, ограбил их и скрылся. Вскоре он был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.
Сегодня в пресс-службе красноярского управления МВД сообщили, что в отношении подозреваемого и потерпевших были составлены протоколы о нарушении ими режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующие материалы были переданы в административную комиссию, которая рассматривает дела о нарушении закона Красноярского края «Об административных правонарушениях».
«В МВД пояснили, что ни жертвы, ни подозреваемый не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с введенными из-за коронавируса ограничениями», — отмечает издание.