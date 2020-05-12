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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра
Фото: РИА Новости
Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован во вторник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует региональный главк МЧС России.
"Утром 12 мая поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 километра", — сообщается в пресс-релизе ведомства.
По данным МЧС, с учетом ветра пепловый шлейф распространился на 5 километров к юго-востоку от вулкана. В районе Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.
"В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", — говорится в сообщении.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС
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