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Пенсионерку нашли живой спустя 12 дней в лесу под Рязанью 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Найдена живой: Пенсионерка на 12 дней потерялась в лесу
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Рязанской области, ВКонтакт
К поискам потерявшейся 82-летней пенсионерки были привлечены пешие группы, беспилотники и группы по анализу снимков с коптеров.
В Рязанской области 82-летняя пенсионерка была найдена живой после 12 дней блуждания по лесу.
Жительница поселка Лесное Шиловского района Александра Булычева пропала утром 28 апреля. К ее поискам был привлечен местный поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщину искали беспилотники и пешие группы, которым помогали местные жители. Снимки, сделанные коптерами с воздуха, просматривались специальными аналитическими группами.
«Нам казалось, что использованы все ресурсы и отработаны все версии. Ни новых свидетельств, ни информации, подтверждающей, что бабушка всё же в лесу, — не было», — отметили в отряде «Лиза Алерт».
Но восьмого мая специалисты получили сообщение от местного жителя, что 82-летняя женщина обнаружена в лесу живой и в сознании.
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Происшествия , Александра Булычева , Рязанская Область , Рязань
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