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Наследники нашли кости хозяина квартиры во время уборки 

Майк Габриелян и ещё 2 12 минут назад
Наследники нашли кости хозяина квартиры во время уборки
Фото: depositphotos.com
В московской квартире при уборке нашли человеческие кости. Страшную находку сделали наследники хозяина квартиры на улице Екатерины Будановой в Кунцево. Сам хозяин бесследно исчез в 2012 году. Его наследница-сестра, 80-летняя пенсионерка, долгое время жила в Рязани и только в этом году переехала в столицу.
Новосёлы — пенсионерка и ее племянник — начали разбирать хлам в квартире, и нашли среди мусора человеческие кости. Они вызвали полицию. Кому принадлежат останки, пока не установлено. Не исключено, что это и есть исчезнувший несколько лет назад хозяин квартиры, сообщает телеграм-канал Mash.
Похожая история произошла в Москве на днях. Тела двух человек были обнаружены в квартире на Новопетровской улице, передает РЕН ТВ.
В квартире проживала 90-летняя женщина, а также ее 53-летний сын-инвалид, за которым она ухаживала. Предположительно, сначала умер сын, а следом и престарелая мать.
Тела нашли благодаря соседке спустя несколько недель.
Ранее «Рамблер» сообщал, что волгоградцы нашли на своем участке части человеческого скелета.
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Происшествия , РЕН ТВ , Рязань
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