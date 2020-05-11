Наследники нашли кости хозяина квартиры во время уборки 

В московской квартире при уборке нашли человеческие кости. Страшную находку сделали наследники хозяина квартиры на улице Екатерины Будановой в Кунцево. Сам хозяин бесследно исчез в 2012 году. Его наследница-сестра, 80-летняя пенсионерка, долгое время жила в Рязани и только в этом году переехала в столицу.

Новосёлы — пенсионерка и ее племянник — начали разбирать хлам в квартире, и нашли среди мусора человеческие кости. Они вызвали полицию. Кому принадлежат останки, пока не установлено. Не исключено, что это и есть исчезнувший несколько лет назад хозяин квартиры, сообщает телеграм-канал Mash.

Похожая история произошла в Москве на днях. Тела двух человек были обнаружены в квартире на Новопетровской улице, передает РЕН ТВ

В квартире проживала 90-летняя женщина, а также ее 53-летний сын-инвалид, за которым она ухаживала. Предположительно, сначала умер сын, а следом и престарелая мать.

Тела нашли благодаря соседке спустя несколько недель.