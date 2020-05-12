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В России скончались пять журналистов с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 14 35 минут назад
В России скончались пять журналистов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
От последствий, вызванных коронавирусом нового типа, в России умерли пять журналистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева.
Он уведомил, что также у 200 сотрудников СМИ в России был обнаружен COVID-19.
"Во всем мире около 60 журналистов погибли, у нас — пятеро", — сказал Соловьев.
Он отметил, что "журналисты, как и врачи" находятся "на первой линии фронта борьбы с вирусом".
По словам руководителя СЖР, во всех отраслях СМИ сейчас наблюдается тяжелейший кризис.
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Происшествия , Другое , Общество
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