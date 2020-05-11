Россиянка убила знакомого и попалась из-за сережки

Правоохранитель вычислили убийцу жителя Москвы, после того, как нашли рядом с его телом женскую сережку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина был в гостях у своей знакомой, они поругались и 29-летняя хозяйка квартиры несколько раз ударила гостя ножом в пах.
Осознав произошедшее, она поспешила избавиться от тела и вынесла его в подъезд, где и обронила сережку. Правоохранители обнаружили украшение, выяснили, кому оно принадлежит, и задержали подозреваемую, говорится в статье.
«Рамблер» писал, что ранее москвич поссорился со знакомым и проломил ему череп.