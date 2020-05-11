Названа причина пожара в подмосковном хосписе

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«Рамблер» писал, что сообщение о возгорании в хосписе «Второй дом» в Красногорске поступило около полуночи, потушить огонь удалось к часу ночи 11 мая.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять человек были госпитализированы», — сообщил следком.

По предварительным данным, «причиной пожара явилась неисправность электропроводки», отметили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).