Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в хосписе в Красногорске. Главное 

ТАСС 46 минут назад
Трагедия в Подмосковье: погибли 10 человек
Фото: ТАСС
Пожар произошел в хосписе для престарелых "Второй дом" в Красногорске в Подмосковье. В результате пожара есть погибшие.
По данным МЧС в результате инцидента погибли девять человек. Источник в экстренных службах сообщил о 10 погибших.
После инцидента были госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая. Пожар полностью потушили в 01:09 11 мая.
По данным источника в экстренных службах, причиной пожара могла стать неисправность водонагревателя.
Хоспис проходит по документам как частное владение. По информации источника в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом, размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, было организовано без документов.
Видео дня. В Москве прогремел салют
ТАСС: последние новости
На Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве гранаты в частном домовладении На Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве гранаты в частном домовладении В Москве неизвестный застрелил мужчину В Москве неизвестный застрелил мужчину Электричка сбила двух мужчин в Москве Электричка сбила двух мужчин в Москве
Происшествия , Пожары , МЧС , Красногорск , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван безопасный способ начать разговор по телефону
Назван безопасный способ начать разговор по телефону
Иранский эсминец убил экипаж дружественного корабля
Иранский эсминец убил экипаж дружественного корабля
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
Эксперты сделали печальный вывод насчет коронавируса
Эксперты сделали печальный вывод насчет коронавируса
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Видео
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение