Трагедия в Подмосковье: погибли 10 человек

Пожар произошел в хосписе для престарелых "Второй дом" в Красногорске Подмосковье . В результате пожара есть погибшие.

По данным МЧС в результате инцидента погибли девять человек. Источник в экстренных службах сообщил о 10 погибших.

После инцидента были госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая. Пожар полностью потушили в 01:09 11 мая.

По данным источника в экстренных службах, причиной пожара могла стать неисправность водонагревателя.

Хоспис проходит по документам как частное владение. По информации источника в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом, размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, было организовано без документов.