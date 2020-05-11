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Пожар в хосписе Красногорска унес жизни девяти человек 

Алиса Селезнёва 8 минут назад
В МЧС сообщили, что в результате пожара в хосписе в подмосковном Красногорске погибли девять человек. Источники говорят о десяти погибших, пишет ТАСС.
По данным издания, сообщение о возгорании в хосписе «Второй дом» поступило около полуночи, потушить огонь удалось к часу ночи 11 мая. Предварительной версией пожара названа неисправность водонагревателя.
«По данным МЧС, в результате инцидента погибли девять человек. Источник в экстренных службах сообщил о 10 погибших. Госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации», — отмечает издание.
При этом разнятся и данные о том, сколько человек было в здании. Так, в администрации сообщили, что там находились 29 человек. По данным источника издания, во «Втором доме» было 37 человек, восемь из которых — персонал.
Хоспис по документам является частным владением, а размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, «было организовано без документов», отмечается в статье.
«Рамблер» писал, что ранее в Выборге при пожаре в частном доме погибли шестеро детей и их родители.
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Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Красногорск
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