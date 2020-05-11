МЧС сообщили , что в результате пожара в хосписе в подмосковном Красногорске погибли девять человек. Источники говорят о десяти погибших, пишет ТАСС.

По данным издания, сообщение о возгорании в хосписе «Второй дом» поступило около полуночи, потушить огонь удалось к часу ночи 11 мая. Предварительной версией пожара названа неисправность водонагревателя.

«По данным МЧС, в результате инцидента погибли девять человек. Источник в экстренных службах сообщил о 10 погибших. Госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации», — отмечает издание.

При этом разнятся и данные о том, сколько человек было в здании. Так, в администрации сообщили, что там находились 29 человек. По данным источника издания, во «Втором доме» было 37 человек, восемь из которых — персонал.

Хоспис по документам является частным владением, а размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, «было организовано без документов», отмечается в статье.

«Рамблер» писал, что ранее в Выборге при пожаре в частном доме погибли шестеро детей и их родители.