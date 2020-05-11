Сын оставленной у дома пенсионерки сделал заявление

Родственники московской пенсионерки, оставленной у подъезда после выписки из больницы, отказались от претензий к врачам. Об этом сообщается на сайте Мозгорздрава.

В ведомстве подтвердили, что в день выписки женщину довезли до подъезда на выделенном больницей транспорте. Там отметили, что пациентка все время находилась в сознании, контактировала с персоналом, однако дополнительно связываться с родными не просила.

«Родственник подтвердил, что телефон находился у его мамы в сумке и был разряжен. Стоит отметить, что претензий к качеству оказания медицинской помощи у родственников пациентки нет», — заявили в Мозгорздраве.

При этом отмечается, что наличие коронавируса у пенсионерки не подтвердилось. Два теста показали отрицательный результат.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что пенсионерку бросили у подъезда дома в Москве после выписки из больницы в связи с излечением от коронавируса.

По словам очевидицы, женщина просидела на улице несколько часов, и у нее был болезненный вид — побледневшие губы и сильная одышка. Позже удалось найти номер сына пенсионерки, который забрал ее домой.