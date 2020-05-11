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На Ставрополье задержан подозреваемый во взрыве гранаты 

ТК «Звезда» и ещё 40 9 часов назад
По факту произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело.
В Ставропольском крае был задержан мужчина, Подозреваемый в броске гранаты в группу людей, сообщили в МВД России по региону.
«В ходе проведения оперативных мероприятий по горячим следам полицейскими установлен и задержан подозреваемый», — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что в результате хлопка пострадали восемь человек, трое из которых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще пятеро от госпитализации отказались.
Незадолго до этого стало известно, что Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Инцидент произошел в воскресенье, 10 мая, в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Криминал , СКР , РИА Новости , Ставропольский Край
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