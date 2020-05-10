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Пожилая москвичка оказалась на улице после излечения COVID-19 

Павел Тиунов 22 минуты назад
Пенсионерка оказалась на улице после излечения COVID-19
Фото: РИА Новости
В Москве пенсионерка после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса, оказалась на лавочке у подъезда собственной квартиры без ключей и связи с родственниками, сообщает РЕН ТВ.
Жительница столицы по имени София в разговоре с журналистами рассказала, что заметила пенсионерку, когда возвращалась домой. По ее словам, у бабушки, которая провела несколько часов на лавочке перед подъездом, была сильная одышки и посиневшие губы.
«Она говорит: "Меня выписали из больницы, привезли сюда и оставили», — цитирует автор слова Софии.
Пенсионерка пояснила, что ключей от квартиры у нее нет, а номеров телефонов своих родственников наизусть она не помнит. София предложила пожилой женщине подняться в ее квартиру. Однако та не смогла. Вызвали бригаду «скорой помощи». Медики пояснили, что плохое самочувствие пенсионерки — остаточное явление после лечения коронавируса.
В результате Софии удалось узнать номер сына пожилой соседки через больницу, где ей пообещали разобраться в ситуации. Позже бабушку забрал ее сын.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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