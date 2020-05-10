Пенсионерка оказалась на улице после излечения COVID-19

Москве пенсионерка после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса, оказалась на лавочке у подъезда собственной квартиры без ключей и связи с родственниками, сообщает РЕН ТВ

Жительница столицы по имени София в разговоре с журналистами рассказала, что заметила пенсионерку, когда возвращалась домой. По ее словам, у бабушки, которая провела несколько часов на лавочке перед подъездом, была сильная одышки и посиневшие губы.

«Она говорит: "Меня выписали из больницы, привезли сюда и оставили», — цитирует автор слова Софии.

Пенсионерка пояснила, что ключей от квартиры у нее нет, а номеров телефонов своих родственников наизусть она не помнит. София предложила пожилой женщине подняться в ее квартиру. Однако та не смогла. Вызвали бригаду «скорой помощи». Медики пояснили, что плохое самочувствие пенсионерки — остаточное явление после лечения коронавируса.

В результате Софии удалось узнать номер сына пожилой соседки через больницу, где ей пообещали разобраться в ситуации. Позже бабушку забрал ее сын.