Пациенка с COVID-19 сбежала из сочинской больницы

Пациентка, которая 25 апреля прибыла в Сочи из Москвы и у которой подтвердился коронавирус, сбежала из больницы. Ее разыскивает полиция, так как она представляет угрозу здоровью окружающих, сообщили журналистам в региональном оперштабе.

"Из больницы Сочи сбежала пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус. В настоящее время женщину разыскивает полиция, поскольку она представляет угрозу здоровью окружающих", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 28-летняя женщина прибыла в Сочи из Москвы 25 апреля и была помещена в обсерватор. У нее взяли тесты на коронавирус, 5 мая диагноз подтвердился. Больную перевели в инфекционную больницу №2 города Сочи. Состояние пациентки было удовлетворительным, клинически заболевание не проявлялось.

"В ночь с 8 на 9 мая она [пациентка] сбежала из лечебного заведения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы", — добавили в оперштабе.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 10 мая общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 1 929, вирус выявлен в том числе у 106 детей, 22 пациента умерли, 628 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 99 случаев заражения.